Новини 15 березня: відставка керівника "Київського метрополітену", угоду з продажу lifecell можуть закрити до вересня

Про "Київський метрополітен". Начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 15 березня після розслідування журналістів написав заяву на звільнення.

Про lifecell. Угода з продажу lifecell, ймовірно, буде закрита до вересня 2024 року. Продаж відбудеться лише тоді, коли держава стягне у свою користь пакет акцій компанії, що опосередковано належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману та його партнерам.

Про програму "кешбеку". Кабмін може ухвалити програму "українського кешбеку" до кінця березня.

Про атаки по російських НПЗ. У ніч на 15 березня у Калузькій області РФ був атакований дронами нафтопереробний завод (НПЗ).

Реклама:

Про індустріальні парки. Уряд ухвалив рішення про створення двох індустріальних парків на Рівненщині та Львівщині. Обидва спеціалізуватимуться на промисловій переробці.

Ексклюзиви ЕП

"Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Реклама:

Чи продовжить Україна атакувати нафтову інфраструктуру росіян і як це може вплинути на війну?