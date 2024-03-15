Програму "кешбеку" представлять до кінця березня – Шурма

Ростислав Шурма фото Дмитра ларіна, УП

Кабмін може ухвалити програму "українського кешбеку" до кінця березня.

Про це на KIEF TALKS заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, пише Forbes Ukraine.

За словами Шурми, програма вже розроблена на 100%, але її ще потрібно погодити з міжнародними партнерами.

"Людина буде отримувати класичний кешбек за покупку локального товару. Цифру поки сказати не можу, але вона дуже достойна", - сказав він.

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Заступник голови ОП додав, що методика, як відрізнити локальний товар від не локального теж вже розроблена і погоджена.

"Буде декілька умов: це має бути безготівкова оплата для того аби стимулювати прозорість", - зазначив Шурма.

.Також продавець має бути платником на загальній системі оподаткування, "щоб це не були ухилянти, а стимулювати прозору роботу".

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"Хтось може дискутувати про відсоток локалізації. Але будь-який товар на полиці, навіть якщо в Україні його лише упакували чи забрендували, то це вже 40% від роздрібної ціни. А якщо це сплата податків, то синергія для країни зрозуміла", - резюмував Шурма.

Він заявив, що держава також буде робити фокус на купівлю українського товару, але цей механізм ще у розробці.

Нагадаємо:

26 лютого президент Володимир Зеленський анонсував нову державну програму кешбеку "Купуй українське", у рамках якої громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні.