У департаменту СБУ, який розслідує справи проти бізнесу, змінився керівник

Перед цим про те, що Шило більше не очолює головне управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, з посиланням на джерела повідомив Forbes Україна.

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Одна з імовірних причин відставки Шила - необґрунтоване збільшення справ, які СБУ розслідує проти бізнесу, заявив Forbes співрозмовник у правоохоронних органах. На одній з останніх нарад це питання під контроль взяв особисто президент, додало джерело видання.

Раніше УП писала, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров забезпечує "координацію" правоохоронних органів. За даними УП, серед правоохоронців, які орієнтуються на Татарова, є і Шило.

Артем Шило працює в СБУ з 2012 року, з 2016 року працював у департаменті протидії кіберзлочинам.

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У 2021 році звільнився з СБУ та став радником Офісу президента.

Влітку 2022 року Шило повернувся до СБУ як керівник головного управління контррозвідувального захисту обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму.

"На початку правління Зеленського Артем Шило працював в СБУ заступником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. У анонімних замовних публікаціях його звинувачували у крадіжках грошей з банківських рахунків, нібито здійснених за допомогою хакерів, чию діяльність і контролював департамент Шила.

Жодних доказів корупції не було, але його родина не бідувала. Журналісти "Схем" виявили, що родина Шила має маєток під Києвом, оформлений на батька-сбушника. Йдеться про котедж у "Золоче" (село Вишеньки) в Бориспольському районі", - писали "Наші гроші".

У 2021 році з СБУ були звільнені безпосередній начальник Шила Олексій Корнійчук з Департаменту інформбезпеки та Василь Малюк - тодішній перший заступник голови СБУ - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю (главк "К").

Шило повернувся в СБУ відразу після того, як його очолив Василь Малюк, зазначали "Наші гроші".

Економічна правда