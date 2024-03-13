Дія відкриває код: IT-фахівці тепер можуть ознайомитися із логікою роботи застосунку

фото: Дія

Міністерство цифрової трансформації відкрило код застосунку Дія, який тепер можуть використовувати інші країни для створення власних державних сервісів.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що тепер IT-фахівці та уряди інших краї зможуть ознайомитися із логікою роботи застосунку та використати код для створення державних сервісів на його основі.

"IT-фахівці зможуть використати найкращі рішення для створення аналогів Дії та власних застосунків на базі оупенсорсу. Для цього потрібно буде доєднатися до публічної ліцензії", – йдеться в повідомленні.

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У міністерстві пояснюють, що на першому етапі, окрім загального коду серверної й мобільної частини застосунку, додали по одному документу та сервісу, щоб на прикладах показати логіку роботи Дії із даними. Для цього обрали Посвідчення водія та Витяг про несудимість.

Надалі планується розширення переліку сервісів та документів для тестування.

"У коді немає доступу до реєстрів. Якщо захочете протестувати логіку роботи Дії, спеціально для цього в тестове середовище завантажили вигаданих користувачів із синтетичними даними", – наголосили в міністерстві.

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Ознайомитись із відкритим кодом Дії та доєднатися до публічної ліцензії можна за посиланням

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє відкрити код Дії, тепер застосунок стане open-source продуктом.