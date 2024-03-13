Атаки на російські НПЗ за два дні торкнулись понад 10% виробничих потужностей

За два дні українські дрони атакували нафтопереробні заводи в Росії, що призвело до пошкодження 12% потужностей з переробки нафти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

В середу повітряний удар спричинив пожежу на одному з найбільших заводів з переробки нафти в країні - установці "Роснефть" ПАТ "Рязань" поблизу Москви. Менший Новошахтинський НПЗ у південній Ростовській області також було зупинено атакою дрона, що додалося до руйнувань, завданих аналогічним інцидентом на заводі "Лукойл" ПАТ "Норсі" у вівторок.

Удар по нафтопереробному заводу в Рязані приблизно за 200 кілометрів від Москви, був завданий по потужності, завдяки якій Росія отримує 17,1 мільйона тонн нафтопродуктів на рік, або близько 340 тисяч барелів на день. Рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів Росії.

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Пізніше в середу Новошахтинський НПЗ на південні Ростовській області зупинив роботу після атаки дрона, повідомив губернатор регіону Василь Голубєв. Потужність заводу становить 5,6 мільйона тонн на рік або близько 112 тисяч барелів на день.

Міністерство оборони Росії заявило, що протягом ночі російські військові "перехопили" 58 безпілотників у Бєлгородській, Брянській, Воронезькій, Курській, Рязанській та Ленінградській областях. Це одна з найбільших атак за останні місяці.

Три об'єкти, уражені українськими дронами за останні два дні, становлять близько 12% потужностей Росії з переробки нафти.

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Нагадаємо:

В ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три нафтопереробні заводи в Росії: в Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області.