Польські протестувальники пропускатимуть по дві вантажівки на годину через пункт пропуску "Угринів"

Польські фермери, які протестують на п'яти пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, з 13 до 21 години погодилися пропускати по дві вантажівки на годину через пункт пропуску "Угринів".

Про це інформагентству "Укрінформ" повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Наразі польські протестувальники повністю блокують рух вантажівок в бік Польщі через пункти пропуску "Шегині", "Ягодин" та "Устилуг".

Крім того, на "Ягодині" та "Шегині" польські фермери пропускають вкрай малу кількість автівок, які слідують із Польщі в Україну – за минулу добу це 100 та 20 відповідно.

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Внаслідок блокування, в чергах на території Польщі загалом перебуває 1150 вантажівок, найбільше - навпроти пункту пропуску "Ягодин".

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Польські фермери заявили, що тимчасово розблокують пункт пропуску "Дорогуськ" і пропустять вантажівки, які застрягли на кордоні.

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За інформацією польської сторони, у середу, 13 березня, об 11:00 перед пунктом пропуску "Корчова - Краківець" розпочнуться акції протесту і блокування руху вантажного транспорту.