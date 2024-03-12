Аварія на Alaska Airlines: акції Boeing падають на тлі розслідування інциденту із 737 MAX 9

Падіння акцій американського авіаконцерну Boeing перевищило 25% після того, як Міністерство юстиції порушило кримінальне розслідування щодо нещасного випадку з літаком 737 MAX 9 компанії Alaska Airlines.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що акції впали на 4,4% 11 березня, що стало найбільшим одноденним падінням з 25 січня.

Авіакомпанія Alaska Airlines — перевізник, у якого вирвало панель фюзеляжу під час польоту 737 Max на початку цього року — підтвердила урядове розслідування. Федеральна прокуратура скликала велике журі в рамках розслідування.

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Раніше компанію звинувачували в тому, що вона не надала імен співробітників, які працювали на реактивному літаку Alaska Air, а також не надала документації про те, як виконувалася відповідна робота. Пізніше компанія Boeing надала ці імена та підтвердила, що не має жодних записів про роботу над панеллю Max 9.

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Нагадаємо:

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) під час аудиту компаній Boeing і Spirit AeroSystems, проведеного після інциденту з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines, у якого під час зльоту в Портленді вирвало двері, виявило численні випадки недотримання вимог контролю якості.

Авіаконцерн Boeing звільнив керівника програми лайнерів 737 Max Еда Кларка після аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку січня.

Авіаконцерн Boeing у січні поставив 27 літаків на тлі аварії з літаком Boeing 737 MAX 9 авіакомпанії Alaska Airlines на початку місяця - це на 29% менше, ніж у першому місяці 2023 року.

У січні авіакомпанія Alaska Airlines завершила перевірку першої групи своїх літаків Boeing 737 MAX 9, що дозволило повернути літак в експлуатацію.