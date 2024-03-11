Новини 11 березня: НАБУ викрило схему чиновників "Укргазвидобування", польські фермери блокують рух на кордоні 

Про постачання продуктів для ЗСУ. Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" уклала державні контракти на постачання харчування для ЗСУ за результатами першого раунду збору пропозицій, оголошеного минулого тижня.

Про блокування кордону. Польські фермери заблокували рух вантажівок з України у напрямку Польщі на двох пунктах пропуску: "Угринів" та "Устилуг".

Польські протестувальники та поліціянти почали зупиняти пасажирські автобуси на кордоні без пояснення причини.

Водночас польська поліція заперечує затримку українських автобусів на кордоні.

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Про збитки "Укргазвидобуванню". НАБУ і САП заявили про викриття схеми зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

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Випадок у Червоному морі – лише верхівка айсберга. Чи може зникнути інтернет, якщо Росія добереться до підводних кабелів?

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