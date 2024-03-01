Новини 1 березня: ЄС посилить контроль над експортом українського зерна, Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Про польський імпорт. Польща імпортує з Білорусі ріпаковий шрот, який раніше заборонила ввозити з України під тиском протестувальників. Залишки переробки ріпаку використовують у кормах для свійських тварин.

Про активи РФ. Європейський центральний банк (ЄЦБ), Франція і Німеччина висловлюють найбільшу обережність у питанні конфіскації заморожених російських активів. У G7 вивчають низку варіантів.

Про кордон. Польські фермери повністю заблокували КПП "Шегині" - не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

Про санкції проти РФ. Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Реклама:

Про українське зерно. Європейський Союз посилить контроль за дотриманням домовленостей перевізниками, які перевозять зерно з України. Це робиться для того, щоб заспокоїти невдоволення фермерів ЄС та сприяти вільній торгівлі, яка допомагає всьому блоку.

Ексклюзиви ЕП:

Епоха єдинорогів закінчується. Чому отримати оцінку в один мільярд доларів стає важче?

Реклама:

Колись перспективні технологічні компанії опинилися на межі виснаження. Їм більше не вірять на слово – інвесторів цікавлять лише реальні результати. Але для України не все так погано. Чому?

Підвищення пенсії та зміни у виплатах для ВПО: що зміниться з 1 березня в Україні

Кому підвищать пенсію з березня, хто продовжить отримуватиме виплати ВПО та що ще зміниться для українців з 1 березня?