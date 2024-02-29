Сахалінське родовище: Держгеонадра оскаржує зобов'язання розглянути заяву "Укрнафтобуріння"

Держгеонадра подала апеляційну скаргу на рішення суду щодо розгляду заяви націоналізованої компанії "Укрнафтобуріння" про видобуток газу на Сахалінському родовищі.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафтобуріння".

Зазначається, що Держгеонадра оскаржує ухвалу Київського окружного адміністративного суду.

До цього Київський окружний адмінсуд зобовʼязав відомство розглянути заяву про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі.

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"Щоб залишити без спеціального дозволу компанію, яка перебуває в управлінні держави, Держгеонадра готові порушити закон, яким встановлено обов’язковість судових рішень в Україні та передбачена кримінальна відповідальність за їх невиконання", - йдеться у позиції "Укрнафтобуріння".

Нагадаємо:

Київський окружний адмінсуд зобов'язав Державну службу геології та надр розглянути заяву "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на Сахалінському родовищі.

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У 2023 році "Укрнафтобуріння" сплатило до держбюджету понад 3 мільярди гривень податків.

Верховний суд відмовив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в перегляді рішення, за яким якого компанія втратила ліцензію на користування надрами Сахалінського газового родовища в Харківській області.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

В "Укрнафтобурінні" заявили, що через анулювання спецдозволу на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 мільйонів кубометрів газу на місяць.