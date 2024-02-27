Новини 27 лютого: Пашинський вийшов під заставу, Польща погрожує розширити ембарго на українські товари

Про імпорт українських товарів. Польща може запровадити заборону на імпорт нових українських товарів у разі, якщо Європейський Союз не запропонує ефективного способу захистити польський та європейський ринки. Під загрозою яйця, фрукти та м'ясо.

Про блокування кордону. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури виконало всі домовленості для недопущення блокування кордону між Україною та Польщею польськими перевізниками.

Про фінансову допомогу від ЄС. Європейський парламент на пленарному засіданні у вівторок схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Про "Сінево". Мережа лабораторій "Сінево Україна" заявила про "безпідставний і протизаконний арешт", накладений Держбюро розслідувань (ДБР), на будівлю головного офісу і центральної лабораторії у Києві.

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Пізніше у ДБР уточнили, що здійснюють це досудове розслідування ще з 2022 року.

Воно стосується факту вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства.

Зрештою "Сінево" та ДБР досягли розслідувань у справі арешту будівлі лабораторії в Києві

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Про суд над Пашинським. Ексдепутат Сергій Пашинський, який є підозрюваним у справі з реалізації нафтопродуктів Курченка, вийшов з-під варти під заставу.

Про пенсії. З 1 березня 2024 року, разом зі щорічною індексацією пенсій, в Україні проведуть перерахунок пенсій з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року.

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