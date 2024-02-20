Новини 20 лютого: поляки висипали українське зерно на кордоні, бізнес вважає, що новий закон про мобілізацію паралізує економіку

Про санкції. Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії за окупацію частини території України.

Про кордон. Вранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про економіку. Провідні бізнес-асоціації України вимагають внести зміни до законопроєкту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці.

Про фінанси. Міністерство фінансів на аукціонах 20 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 16,6 млрд грн в еквіваленті.

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Про бронювання. Мінстратегпром затвердив нові критерії для бронювання людей, що залучені до виробництва зброї. Тепер підприємства зможуть бронювати всіх робітників за єдиними правилами.

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