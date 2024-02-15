Зеленський зустрівся з Радою з питань підтримки підприємництва

фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва - за його словами, є чіткий перелік найбільш нагальних питань.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Провели зустріч із представниками Ради з питань підтримки підприємництва – дуже змістовну й конструктивну. Продовжуємо об’єднувати зусилля держави та бізнесу задля економічного зростання України. Маємо чіткий перелік найбільш нагальних питань. Працюємо, щоб знайти рішення для кожного з них", - написав президент.

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В ОП додали, що у зустрічі взяли участь члени Ради та представники органів держвлади, зокрема керівник ОП Андрій Єрмак, перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, генпрокурор Андрій Костін, заступник керівника ОП Ростислав Шурма, радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

Зазначається, що Рада провела низку зустрічей і напрацювала перелік найнагальніших питань, що потребують розв’язання.

"На цих зустрічах за участю представників парламенту, уряду, правоохоронних органів ми пройшлися по питаннях, які ставив бізнес, та систематизували їх. Сьогодні готові доповісти, щодо яких окреслених питань уже знайшли рішення, а які ще відпрацьовуються", - заявив Єрмак.

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За словами Свириденко, для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів. Очікується, що впровадження всіх запланованих заходів сприятиме економічному зростанню України та збільшенню кількості робочих місць, що є пріоритетом для держави та бізнесу.

"Учасники зустрічі обговорили питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК, зміни до законодавства.

Окрему увагу приділили запровадженню цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме - створення платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв’язку влади та бізнесу – регіонального, дрібного, середнього – і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища, додали в ОП.

"Щодо кожного з обговорених питань було окреслено план дій та способи участі бізнесу в напрацюванні системних, конкретних рішень із залученням Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, широкого кола бізнесменів та на базі платформи "Зроблено в Україні", - заявили також в Офісі президента.

Нагадаємо:

22 січня керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Учасники зустрічі представників влади та бізнесу 22 січня розповіли, що на ній фактично віцепрем’єри Юлія Свириденко та Михайло Федоров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук "слухали лють бізнесу".

За результатами цієї зустрічі президент Володимир Зеленський доручив зробити напрацювання, "щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті". Він анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.

Згодом Зеленський анонсував заснування нового механізму комунікації з підприємцями - Всеукраїнської економічної платформи.

Згідно з указом Зеленського, до складу Ради з питань підтримки підприємництва увійшли 7 підприємців:

співзасновник Netpeak Group Артем Бородатюк;

співзасновник Monobank Олег Гороховський;

президент Biopharma Костянтин Єфименко;

Biopharma Костянтин Єфименко; президент SoftServe Тарас Кицмей;

президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради "НОВА ПОШТА" Вячеслав Климов;

член ради директорів Спілки українських підприємців, г олова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський;

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

Економічна правда