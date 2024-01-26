Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом – Всеукраїнську економічну плафторму
Президент Володимир Зеленський анонсував заснування нового механізму комунікації з підприємцями - Всеукраїнської економічної платформи.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
"Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства.
"Зроблено в Україні" - це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", - заявив президент.
За його словами, роботу платформи має організувати уряд разом із Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами.
"Головне завдання - щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями - тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями", - додав він.
Також Зеленський повідомив, що підписав укази, які "дадуть змогу" створити Раду з питань підприємництва, яку він анонсував напередодні після рішення РНБО.
Доповнено.
На сайті ОП вже опубліковані укази Зеленського про започаткування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" та про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
Згідно з указом, до складу Ради увійшли 7 підприємців:
- співзасновник Netpeak Артем Бородатюк;
- співзасновник Monobank Олег Гороховський;
- президент Biopharma Костянтин Єфименко;
- президент SoftServe Тарас Кицмей;
- президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради "НОВА ПОШТА" Вячеслав Климов;
- член ради директорів Спілки українських підприємців, голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський;
- голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.
Нагадаємо:
22 січня керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.
Учасники зустрічі представників влади та бізнесу 22 січня розповіли, що на ній фактично віцепрем’єри Юлія Свириденко та Михайло Федоров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук "слухали лють бізнесу".
За результатами цієї зустрічі президент Володимир Зеленський доручив зробити напрацювання, "щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті". Він анонсував створення Ради з підтримки підприємництва, до якої увійдуть представники бізнесу.
Економічна правда