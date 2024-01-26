Зеленський анонсував новий механізм комунікації з бізнесом – Всеукраїнську економічну плафторму

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Президент Володимир Зеленський анонсував заснування нового механізму комунікації з підприємцями - Всеукраїнської економічної платформи.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

"Сьогодні ми даємо старт заснуванню нового механізму комунікації з підприємцями. І не лише з тими, хто найбільше помітний. Засновуємо Всеукраїнську економічну платформу, на якій буде представлений і малий бізнес, і середній, і великий. І різні регіони нашої держави. І інвестори, і релоковані підприємства.

"Зроблено в Україні" - це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", - заявив президент.

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За його словами, роботу платформи має організувати уряд разом із Офісом президента, обласними державними адміністраціями та експертами.

"Головне завдання - щоб це був інструмент дієвої комунікації. Щоб спілкування завжди підтримувалось операційними рішеннями - тим, що державні інституції роблять або змінюють, і тим, що створить нову, нормальну історію відносин, зокрема, між правоохоронцями та підприємцями", - додав він.

Також Зеленський повідомив, що підписав укази, які "дадуть змогу" створити Раду з питань підприємництва, яку він анонсував напередодні після рішення РНБО.

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Доповнено.

На сайті ОП вже опубліковані укази Зеленського про започаткування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні" та про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Згідно з указом, до складу Ради увійшли 7 підприємців:

співзасновник Netpeak Артем Бородатюк;

співзасновник Monobank Олег Гороховський;

президент Biopharma Костянтин Єфименко;

Biopharma Костянтин Єфименко; президент SoftServe Тарас Кицмей;

президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради "НОВА ПОШТА" Вячеслав Климов;

член ради директорів Спілки українських підприємців, г олова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський;

голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

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