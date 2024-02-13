Новини 13 лютого: анонс блокади поляками перевезень з України, "спонсори війни" не зможуть постачати продукти ЗСУ

Про обшуки. В офісі компанії "Балістика" проводили обшук. В компанії заявили, що його проводила Національна поліція за запитом власником ТОВ "Велмет".

Про "спонсорів війни". Міжнародні компанії, які Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку спонсорів війни, не зможуть постачати продукти для української армії.

Про фінанси. Міністерство фінансів на аукціонах 13 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 5,4 млрд грн.

Про блокаду кордону. 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

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Про фіндопомогу від США. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер впевнений, що Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів для України.

Ексклюзиви ЕП:

Нульовий транзит: чи готова Україна зупинити транспортування російського газу

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Україна досі отримує сотні мільйонів доларів за транзит російського газу, але "Газпром" заробляє в десятки разів більше. Що буде у 2025 році?