Розривай і не плати. Що буде з транзитом російського газу через Україну

Наприкінці 2024 року завершується дія п’ятирічної угоди про транзит російського газу територією України. Лише за два роки великої війни цей контракт приніс у бюджет країни-агресора понад 10 млрд дол.

Чому Україна не зупинила прокачування блакитного палива одразу після 24 лютого 2022 року? Урядовці пояснюють це необхідністю виконувати свої зобов’язання перед європейськими партнерами.

"Два роки тому Європа не була готова жити без російського газу, потрібен був час, щоб переорієнтуватися на інші джерела поставок. Зараз країни Євросоюзу точно можуть обійтися без нашого транзиту", – пояснює співрозмовник ЕП в уряді.

Утім, з цією тезою погоджуються не всі. В інформаційному просторі почали з’являтися повідомлення про те, що на певних умовах російський газ і надалі транспортуватимуть у ЄС через українську газотранспортну систему (ГТС).

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Чи продовжиться транзит у 2025 році? Скільки втратить Україна в разі його зупинки та яким буде майбутнє газотранспортної системи?

Що втратить Україна в разі зупинки транзиту

П'ятирічний контракт на транзит газу з Росії в країни Євросоюзу територією України "Нафтогаз" та "Газпром" підписали 30 грудня 2019 року. Його умови передбачають гарантоване постачання 65 млрд куб м блакитного палива в перший рік, а в наступні чотири роки – мінімум 40 млрд куб м щороку.

За ці п'ять років Україна мала б гарантовано отримати від росіян понад 7 млрд дол. Річ у тім, що в угоді закладений принцип ship-or-pay, тобто "транспортуй або плати". Це означає, що незалежно від обсягів прокачаного газу Москва має сплатити Києву за згадані вище обсяги законтрактованих послуг. Мінімум.

Однак в різні роки доходи від транзиту були різними. Скільки саме за перші чотири роки дії договору отримала Україна, достеменно не відомо. За оцінкою колишнього директора "Оператора ГТС" Сергія Макогона, у 2023 році ця сума становила близько 800 млн дол, що менше 0,5% від ВВП країни.

"Це не дуже велика цифра. Крім того, не всі 800 мільйонів доларів ідуть до державного бюджету. З цих коштів "Оператор ГТС" оплачує вартість технічного газу, зарплати працівників, ремонти газопроводів. Якщо до бюджету доходять 150-200 мільйонів доларів, то це добре", – пояснив Макогон.

За його словами, якщо сторони вирішать продовжити договір, то з високою ймовірністю умова про застосування принципу "транспортуй або плати" в документі буде відсутня. Тобто "Газпром" платитиме лише за ті обсяги, які фактично прокачувалися, тобто максимум 42 млн куб м на добу.

"Якщо не зросте транзитний тариф (нинішній – 31 дол за тис куб м – ЕП), то дохід може становити максимум 450 мільйонів доларів", – додав Макогон.

Чи буде транзит? Сценарії

Перші розмови про долю транзиту блакитного палива через Україну з'явилися наприкінці 2023 року. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон попередила: країни блоку, які споживають газ з Росії, мають почати підготовку до зупинки транзиту.

Через місяць прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з українським колегою Денисом Шмигалем заявив: "Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, імовірно, продовжиться".

В українському уряді ці слова спростували. "Транзитний контракт закінчується наприкінці 2024 року. Ми не збираємося розмовляти з росіянами та продовжувати контракт", – повідомила пресслужба Кабінету міністрів. Як насправді?

"Думаю, продовження угоди чи нового контракту з "Газпромом" не буде. Якщо буде наполягання Єврокомісії, то може бути запроваджена зовсім інша схема", – пояснює президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

Довідка До великої війни "Газпром" щороку постачав у Євросоюз 150-155 млрд куб м блакитного палива. На той час це було близько 40% від усього газового імпорту блоку. Усього з Росії до ЄС через інші країни йдуть п'ять газогонів. Обидва "Північні потоки" наразі зупинені, також заблокований газогін "Ямал-Європа" потужністю 38 млрд куб м на рік. Поставки йдуть через "Турецький потік" і "Блакитний потік" до Туреччини та країн Південної та Південно-Східної Європи, а також через одну з двох точок входу в українську ГТС до країн ЄС.

"Країни ЄС купують паливо в "Газпрому" на нашому з Росією кордоні через підписання контракту, а "Оператор ГТС" підписує контракт з європейськими компаніями і надає їм послугу з транспортування газу із східного кордону України до західного. Відносин з "Газпромом" у нас не існує", – додає він.

З ним погоджується енергетичний експерт Геннадій Рябцев. Він упевнений, що українська сторона має чітку позицію: не підписувати жодних угод з "Газпромом".

"Якщо країнам ЄС так потрібен російський газ, то хай їдуть у Москву і домовляються, а ми відповідно до угоди про асоціацію з ЄС зобов’язані забезпечити цей транзит. Підписуйте, беріть на себе всі ризики.

Я не думаю, що наші будуть ініціювати якісь угоди з росіянами. Це буде політичною помилкою і коштуватиме Олексію Чернишову (голова "Нафтогазу" – ЕП) чи будь-якому іншому політику або чиновнику посади", – вважає Рябцев.

"Ця історія стане більш зрозумілою влітку, коли Європа пройде зиму, подивиться, скільки в них залишиться газу в сховищах, що в них з LNG-терміналами, порівняє дві зими та буде ухвалювати рішення. Якщо транзит і залишиться, то мізерний. Це орієнтовно станеться в другій половині року, а до того часу це винятково політичні спекуляції", – ділиться прогнозом співрозмовник ЕП в уряді.

Макогон нагадує, що через кілька днів після візиту Фіцо в Україну "Оператор ГТС" заявив про готовність продовжити транзит газу з Росії після 2024 року. Компанія планує "запропонувати річну переривчасту транспортну потужність на кордоні з Росією" відповідно до законодавства України та Євросоюзу.

"15 липня "Оператор ГТС" запропонує безперебійну транспортну потужність на наступні 15 років відповідно до ширшого розкладу європейських аукціонів. Деталі оператор опублікує не пізніше 8 липня. Наразі незрозуміло, яку потужність він пропонуватиме та скільки ця потужність коштуватиме", – заявив Макогон.

На його думку, продовження транзиту через Україну більш вигідне росіянам.

"Україна отримує близько 800 мільйонів доларів на рік, а після 2024 року зможе отримувати максимум 450 мільйонів доларів. Нам як країні вигідно отримувати гроші, але ми розуміємо, що "Газпром" отримує в десятки разів більше.

Якщо вони продовжать транспортувати через Україну в ЄС та Молдову 15 мільярдів кубометрів газу на рік, то отримуватимуть близько 6 мільярдів доларів щорічно. Що ми від цього виграємо?" – питає колишній керівник "Оператор ГТС".

Що буде з ГТС в разі зупинки транзиту

Опитані ЕП експерти та учасники ринку кажуть, що українська ГТС давно готова до повної зупинки транспортування російського газу.

"Жодних проблем для роботи газотранспортної системи в умовах "нульового транзиту" немає. "Оператор ГТС" зробив усе необхідне для переорієнтації всіх задіяних труб на обслуговування українських споживачів. Крім того, трубу можна використовувати як додаткову ємність для зберігання газу", – вважає Рябцев.

"Нічого страшного не станеться. Ми готували систему для роботи в автономному режимі з 2009 року, коли росіяни відключали транзит. Треба закрити частину компресорних станцій, які не використовуються десятки років. У нас 74 станції, а потрібно 10-12. Проблем не буде", – пояснює ексдиректор "Оператора ГТС".

Водночас через відсутність транзиту може зрости тариф для споживачів.

"Усі будуть трохи більше платити, але це не критично. Якщо зараз населення платить 8 гривень за кубометр, то воно не буде платити 16 гривень. Послуга може подорожчати на 50 копійок або на гривню, але це все одно не критично", – розповідає співрозмовник ЕП в одній з державних компаній.