У компанії-виробника військового спорядження "Балістика" проходять обшуки
Вівторок, 13 лютого 2024, 13:19 -
В офісі компанії "Балістика" проходять обшуки.
Про це компанія повідомила на своєму каналі у Telegram.
Як зазначають, через обшуки не працює шоурум, а також техпідтримка.
"Друзі, нажаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює тех підтримка в інтернет магазині. Про відновлення роботи компанії попередимо окремо", - зазначили в підприємстві.
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Компанія "Балістика" є виробником бронезахисту. Вона поставляє засоби індивідуального балістичного захисту, як для державних, так і для комерційних структур.
Економічна правда
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