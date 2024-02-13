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У компанії-виробника військового спорядження "Балістика" проходять обшуки

Вівторок, 13 лютого 2024, 13:19 - Економічна правда

В офісі компанії "Балістика" проходять обшуки.

Про це компанія повідомила на своєму каналі у Telegram.

Як зазначають, через обшуки не працює шоурум, а також техпідтримка.

"Друзі, нажаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя  не працює. Також не працює тех підтримка в  інтернет магазині.  Про відновлення роботи компанії попередимо окремо", - зазначили в підприємстві.

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Компанія "Балістика" є виробником бронезахисту. Вона поставляє засоби індивідуального балістичного захисту, як для державних, так і для комерційних структур. 

Економічна правда

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війна компанії
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