Демократи у Сенаті вважають, що Палата представників США підтримає фіндопомогу Україні
Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер впевнений, що Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів для України.
Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на слова лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.
Сенатор зазначив, що якщо законопроєкт винесуть на голосування, його підтримають як республіканці, так і демократи Палати представників, повідомляє The Guardian.
Він закликав лідерів Палати представників "вчинити правильно" і провести голосування за пакет.
Нагадаємо:
Напередодні Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.
У вівторок Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України. Він отримав 70 голосів сенаторів при необхідних 60.
Втім, спікер Палати представників США Майк Джонсон у вівторок дав зрозуміти, що не винесе проєкт на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.
Економічна правда