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Демократи у Сенаті вважають, що Палата представників США підтримає фіндопомогу Україні

Вівторок, 13 лютого 2024, 20:30 - Економічна правда

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер впевнений, що Палата представників США підтримає законопроєкт, який передбачає 60 мільярдів доларів для України.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на слова лідера більшості в Сенаті США Чака Шумера.

Сенатор зазначив, що якщо законопроєкт винесуть на голосування, його підтримають як республіканці, так і демократи Палати представників, повідомляє The Guardian.

Він закликав лідерів Палати представників "вчинити правильно" і провести голосування за пакет. 

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Нагадаємо:

Напередодні Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України. 

У вівторок Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України. Він отримав 70 голосів сенаторів при необхідних 60. 

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Втім, спікер Палати представників США Майк Джонсон у вівторок дав зрозуміти, що не винесе проєкт на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.

Економічна правда

США Україна фінанси
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