Новини 1 лютого: обшуки в "Укрнафті", в ЄС домовилися про виділення Україні 50 мільярдів євро

Про "Укрнафту". У головному офісі ПАТ "Укрнафта" зранку 1 лютого співробітники Національного антикорупційного бюро провели обшуки.

Про 50 мільярдів євро для України. Лідери країн-членів ЄС домовилися про виділення Україні 50 млрд євро в рамках проєкт Ukraine Facility.

Про Glusco. ПАТ "Укрнафта" залишилась управителем арештованих активів Glusco, яку пов’язували із Віктором Медведчуком, та активами російської "Татнєфті", сплативши 21 млн грн в якості гарантованих платежів.

Про РФ і Тайвань. З січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК на суму понад 20 мільйонів, виготовлене на Тайвані, котрий є стратегічним партнером США.

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Про оборонні закупівлі. Кабінет Міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro.

Ексклюзиви ЕП

Для одних – скорочення, для інших – підвищення. Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників?

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Влада запустила реформу державної служби, у рамках якої частині чиновників зарплати скоротять, а частині – підвищать. Є й інші зміни.

У третини народних депутатів нові авто і нерухомість: аналіз "воєнних" декларацій

Кожен третій народний депутат, який подав декларацію за 2022 рік, лише за перший рік великої війни придбав новий автомобіль або нерухомість. Найбільше приросли цінними активами представники "Слуги народу" та бізнес-група "Довіра".