У третини народних депутатів нові авто і нерухомість: аналіз "воєнних" декларацій

31 січня 2024 року сплив термін для подання декларацій державними службовцями за 2021-й та 2022-й роки. В тому числі – народними депутатами.

ЕП проаналізувала їх на предмет купівлі, набуття у власність чи користування особисто або близькими родичами нових автомобілів і нерухомості. Зауважимо, що аналіз проводився виключно за 2022 рік, бо звіти за 2023 рік поки що оприлюднили лише одиниці. Ймовірно, описані нижче цифри будуть ще більшими.

Але навіть якщо врахувати лише перший рік великої війни, то в ньому депутати задекларували 134 нових транспортних засобів на додачу до 304-х, які вони вже мали.

Якщо дивитися персонально, то 109 нардепів або третина набули хоча б один новий автотранспортний засіб. Чверть сотні нардепів "коліс" не мають або не подали декларації.

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ЕП вже повідомляла про зростання у 2022-2023 роках обсягів продажів в Україні Mercedes, BMW та Lexus, які перевищили навіть довоєнний 2021 рік. Нинішнє дослідження показало, що народні депутати є гарним зрізом суспільства – серед їх пріоритетних марок Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто).

Схожа ситуація й з нерухомістю. Всього у народних депутатів з'явилося 260 нових об’єктів на додачу до майже тисячі, набутих до великої війни (мова про квартири, будинки і земельні ділянки). Новою нерухомістю обжився кожен третій нардеп.

З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів – і автомобілів, і нерухомості – у нардепів з бізнес-групи "Довіра" і владної партії "Слуга народу".

Звісно, не завжди йде мова про їх купівлю, особливо, якщо це житло, яке часто орендують. Проте такий спосіб отримання майна у користування став набагато популярним, ніж був до великої війни, свідчить проведений ЕП аналіз приблизно 1,5 тис активів, які нардепи набули з вересня 2019 року.

Далі ми розділили це майно на дві групи: з’явилося воно до лютого 2022 року чи після. Виявилося, що раніше автомобілі в 58% були у власності, тоді як після лютого 2022 року – лише 45% (до отримання значка народного депутата до 2019 році цифра сягала 77%).

З майже тисячі об'єктів нерухомості до лютого 2022 року у власності були 59%. Тепер же – лише 45% (до депутатства цей показник складав 72%).

Більшість майна, яке зараз декларують депутати, перебуває в них в "оренді" або "іншому праві користування". Щодо нерухомості останній термін може означати, наприклад, сервітут, а щодо транспорту – коли нардепи користуються авто близьких і друзів.

Із нерухомістю зміну способу володіння ще можна якось пояснити фактором великої війни: багато хто з українців, серед яких і народні депутати, дійсно можуть не ризикувати вкладати гроші в цеглу. Але з автомобілями зміна цього фактору виглядає дивно і, скоріше за все, продиктована у тому числі небажанням народних обранців демонструвати суспільству факт купівлі авто під час війни.

Як відомо, владна "Слуга народу", скориставшись війною, сховала публікацію декларацій, і зголосилася нещодавно знову відкрити для публіки виключно під натиском МВФ. І кожен окремий нардеп очевидно, думав, що оренда не буде виглядати так позірно, як купівля.

У кожному окремому випадку так і було б. Поки не дивишся на всі декларації разом.