Уряд погодив проведення оборонних закупівель через систему Prozorro

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Кабінет Міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка дозволяє проводити оборонні закупівлі через систему Prozorro.

Про це повідомляється на сайті Урядового кварталу.

"Ми вирішуємо одразу кілька завдань. Перше – гарантуємо безперервність, стійкість та керованість постачання нашої армії усім необхідним. Друге – встановлюємо прозоре ціноутворення, коли держава не переплачує, а бізнес отримує прибуток. Третє – встановлюємо запобіжники витоку інформації, яка несе безпекові ризики", – заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що питання обороноздатності та забезпечення армії визначено пріоритетом номер один. Цього року сотні мільярдів гривень будуть направлені на те, щоб українські військові мали все необхідне.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що постанова надає постачальникам масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice, умови для доступу до державних контрактів, і за рахунок конкуренції можна буде знизити вартість.

"Розуміємо чутливість інформації, тому строки та місця поставок закриті для широкого загалу — і недоступні росіянам", – наголосив Федоров.

Як працюватиме система. Замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом необхідного безпілотника. У цій рамці реєструються продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце доставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі буде аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію. Реклама:

Крім цього, уряд затвердив документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів. Цей проєкт запустили влітку минулого року.

"Для цього уряд розширив коло потенційних виробників, усунув бюрократію, створив чіткі алгоритми – від розроблення до прийому в експлуатацію. За півроку зареєстровано більше 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування", – повідомив Шмигаль.

Ще одне рішення Кабміну стосується ціноутворення на виробництво БпЛА. За словами прем’єр-міністра, виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%.

"Це дасть змогу усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників. Адже держава зацікавлена в чесних і прозорих контрактах", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо:

Протягом 2023 року суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА, загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, що займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.