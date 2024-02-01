В "Укрнафті" проходять обшуки

У головному офісі ПАТ "Укрнафта" зранку 1 лютого співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки.

Про це ЕП повідомили джерела в компанії.

"Контракт з "Інтерпайп", критична закупівля труб для уникнення падіння видобутку нафти", - розповів співрозмовник про причини обшуків правоохоронців.

Детективи підозрюють, що закупівлі відбувались за завищеними цінами.

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В "Укрнафті" заявили, що надали всю необхідну інформацію та пояснення для перевірки НАБУ

"Компанія проводить максимально прозору та публічну діяльність. З початку 2023 року компанія діє, як замовник відповідно до закону про публічні закупівлі, і почала у повній мірі застосовувати всі визначені цим законом процедури, в тому числі і використання державної системи закупівель Prozorro, у чіткій відповідності до вимог законодавства України", - йдеться в заяві пресслужби.

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Також у повідомленні йдеться, що "Укрнафта" закуповує устаткування для видобутку, нафтосервісу та інтенсифікації, а також обладнання, необхідне для технологічних процесів, впроваджуючи міжнародні стандарти The American Petroleum Institute на заміну застарілим радянським, російським та білоруським галузевим підходам.

"Для компанії важливо, щоб ці процеси були відкритими, аби усі учасники галузі в Україні мали рівний доступ до співпраці з "Укрнафтою"… Компанія впевнена у тому, що перевірка виявить повну відповідність процесів українському законодавству, оскільки неухильно та чітко дотримується усіх правил та вимог у своїй діяльності", - резюмували в компанії.

Економічна правда