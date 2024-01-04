Новини 4 січня: обшуки в "Київгумі", польські фермери поновили блокаду кордону

Про обшуки. У ТОВ "Київгума", її дочірніх компаніях та засновників 4 січня провели обшуки співробітники Служби безпеки України.

Служба безпеки України заявила, що викрила компанію, яка під час війни постачала в РФ засоби тактичної медицини.

Про блокаду кордону. На ранок 4 січня рух через пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Шегині - Медика" відбувався в звичному режимі, однак пізніше знову рух вантажівок припинився через поновлення блокади з боку польських фермерів.

Польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, ембарго на їх експорт до Польщі буде безстроковим, заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

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Про "Київстар". Керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю Reuters заявив, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора "Київстар" щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня.

Мобільний оператор "Київстар" не підтверджує інформацію про багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів, та їх витік.

Про спонсорів війни. Глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни.

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Про розмитнення авто в "Дії". Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення авто.

Ексклюзив ЕП

Які історії про Україну журналісти розказали завдяки аналізу даних

Майже рік тому стартував проєкт ЕП "Weekly Chart: що відбувається в країні мовою цифр" за підтримки проєкту USAID/UK aid. Його ідея полягає в розвитку відкритих даних і їх використанні українськими журналістами. Редакція зібрала шість показових дата-історій, які у 2023 році зробили "Економічна правда" та інші видання. Більшість з них стосуються теми війни.