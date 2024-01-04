Розмитнення авто в "Дії": у Раді зареєстрували новий законопроєкт

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Верховна Рада отримала на розгляд законопроєкт № 10380, який передбачає виключення людського фактору з процесу розмитнення.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

"Якщо законопроєкт ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес - через портал Дія", - зазначили в міністерстві.

мінцифра

Законопроєктом передбачено створення Бази даних митної вартості легкових автомобілів, її сформує Мінцифра на основі даних митниці.

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"Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і обʼєм двигуна.

Весь процес розмитнення буде онлайн, а Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за VIN-кодом", - йдеться у повідомленні.

"Сподіваємося на ухвалення законопроєкту, щоб українці розмитнювали авто онлайн без схем та хабарів", - додали у Мінцифри.

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Попередня концепція будувалася на визначенні митних платежів виключно з технічних характеристик авто - без митної вартості, тому попередню концепцію не підтримали нардепи, пояснив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зараз знайшли можливість дотриматися ключових міжнародних норм і водночас прибрати людський фактор при визначенні митної вартості авто через автоматизацію цього процесу", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше Верховна Рада провалила законопроєкти про розмитнення авто в "Дії".

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Економічна правда