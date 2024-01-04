СБУ прийшла з обшуками до виробника аптечок для ЗСУ: звертався до ОП через тиск правоохоронців

Facebook Андрій Острогруд

У ТОВ "Київгума", її дочірніх компаніях та засновників 4 січня проводять обшуки співробітники Служби безпеки України.

Про це повідомив гендиректор компанії Андрій Острогруд.

"Новорічні маскі-шоу від СБУ! Сьогодні з 7 ранку в компаніі ТОВ "Київгума" та її дочірніх компаніях, а також у засновників проходять обшуки, вручають підозри! Паралізована робота компанії", - зазначив він.

Керівник підприємства зауважив, що судові ухвали про обшук датовані ще 22 грудня 2023 року, але правоохоронці прийшли з обшуками лише зараз.

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За його словами, обшуки проводяться одночасно за 6 адресами, а також вже оголосили підозру одному з засновників та директорів компаній.

"Маючи інформацію щодо публікацій зі сторони СБУ, маю на меті завчасно поінформувати за мотив такого тиску, про що напишу згодом (та про що вже неодноразово писав, як в соцмережах та і ЗМІ). Тож ми впевненні, що спростуємо всі зфабриковані докази та сумнівні підстави відкриття ціє справи (а наразі нам вже інкримінують "держзраду")", - додав Острогруд.

"Ми надамо всі доводи та аргументи, спростуємо чи прокоментуємо ті чи інші "докази", та впевнений що зможемо надати аргументи хто саме і по чій вказівці виконує такий тиск. Офіційний прес-реліз компанії опублікуємо згодом", - резюмував він.

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Гендиректор "Київгуми" Острогруд входить до громадської спілки "Маніфест 42".

ТОВ "Київгума" займається виробництвом виробів з гуми, латексу, ПВХ, ТЕП і силікону, виготовляє понад 4000 найменувань продукції. Серед яких, зокрема, тактичні аптечки, тернікети, оклюзійні пов’язки тощо.

Нагадуємо:

У червні український бізнес просив президента, як гаранта Конституції, втрутитися у ситуацію з хвилею корупції, рейдерських атак та свавілля чиновників, яка накрила український бізнес.

Стаття 42 Конституції України визначає, що "кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом. Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності".

Згодом представники бізнесу створили громадську спілку "Маніфест 42" для протидії корупційного тиску на бізнес з боку силовиків.

Як пише Forbes, раніше Острогруд уже повідомляв про тиск з боку правоохоронних органів на його компанію і повʼязував його з лобіюванням закупівлі для ЗСУ аптечок китайського виробництва. Гендиректор "Київгуми" є одним з ініціаторів громадського руху "Маніфест 42".

У серпні він був присутній на зустрічі координаційної платформи Офісу президента з вирішення проблемних питань силами бізнесу і правоохоронців.

Економічна правда