"Київстар" спростовує заяву СБУ, що хакери місяцями були в системі оператора

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Мобільний оператор "Київстар" не підтверджує інформацію про багатомісячний доступ хакерів "всередині" компанії до особистих даних абонентів, та їх витік.

Про це повідомила у Facebook речниця компанії Ірина Леліченко.

"Офіційне розслідування кібератаки на мережу "Київстар", яка сталась 12 грудня 2023 року, ще триває і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатись остаточною. Вся інформація щодо ходу розслідування кібератаки є на офіційному сайті СБУ, яка безпосередньо задіяна в цьому процесі.

Жодних фактів витоку персональних даних абонентів у ході розслідування не виявлено", - заявила Леліченко.

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За її словами, наразі мережа "Київстару" працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги

"Київстар" вже застосував додаткові заходи для кіберзахисту, зокрема посилено управління доступом, впроваджено додаткові системи контролю серверів та робочих станцій, плануються наступні кроки із посилення кібербезпеки", - додали в компанії.

Нагадаємо:

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Керівник Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Ілля Вітюк в інтерв’ю Reuters заявив, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора "Київстар" щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня.

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Економічна правда