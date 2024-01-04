Годують агресора: НАЗК внесло виробника продуктів Vici до переліку міжнародних спонсорів війни

Фото:НАЗК

Глобальний виробник і постачальник різноманітних харчових продуктів під брендом Vici, литовська компанія Viciunai Group внесена до переліку Міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке веде указаний перелік.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку, натомість Vici не зупиняє свої потужності у РФ, шукає нових працівників та сплачує значні податки до бюджету агресора", - пояснили в НАЗК.

Зазначається, що ще в березні 2022 року керівник литовської групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців.

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Натомість Viciunai досі веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області, а його чистий прибуток за 2022 рік збільшився на 156% (до 20 млн дол).

Дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", бувши офіційним представником компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 становив 2,5 млн дол. США.

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"Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку Росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що РФ залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно", — заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадуємо:

Компанія є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів.

Зокрема, Viciunai Group є найбільшим переробником сурімі на планеті, вона також є одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться в Литві, а заводи працюють в Литві, Іспанії, Естонії та РФ.

НАЗК є органом, відповідальним за сприяння розбудові системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти підлягають перевірці на доброчесність, у тому числі на дотримання норм соціально відповідального ведення бізнесу відповідно до стандартів ОЕСР.

Перелік "Міжнародні спонсори війни" на порталі "Війна і санкції" є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі, виходу міжнародного бізнесу з Росії, отже – зменшення фінансової та технологічної спроможності країни-терориста вбивати українців.

Одним з "важелів тиску" платформи є співпраця з базою даних World-Check, що використовується банками та страховими компаніями для оцінки ризиків. Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором.