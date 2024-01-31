Понад 232 мільйони пасажирів скористалися київським метро у 2023 році

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У 2023 році загальні перевезення пасажирів у метрополітені Києва становили понад 232 млн осіб, що на 70 млн осіб більше, ніж у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що традиційно найбільше поїздок здійснюють пасажири Святошинсько-Броварської (червоної) лінії. За нею Оболонсько-Теремківська (синя) лінія, найменш завантаженою залишається Сирецько-Печерська (зелена) лінія.

Загалом у 2023 році перевезення пасажирів у столичній підземці склали більше ніж 232 мільйони. У 2022 році – 162 мільйони.

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У 2017 році пасажиропотік метро становив 498 млн осіб, у 2018 році – 496 млн, у 2019 році – 495,3 млн, у 2020 році – 279,5 млн (майже всю весну метрополітен не працював через карантин), у 2021 році – 319,3 млн.

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Нагадаємо:

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У Київському метрополітені вважають, що Обґрунтований тариф на проїзд перевищив 30 грн.

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організували рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

Столичні правоохоронці порушили кримінальну справу щодо службової недбалості через тріщини у стелі киїського метрополітену між станціями "Теремки" та "Либідська".

У грудні в КМДА заявляли, що завершити відновлювальні роботи та відновити рух між "Либідською" та "Деміївською" планується протягом шести місяців.

Ремонт аварійної ділянки синьої гілки київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська" планують завершити восени цього року.