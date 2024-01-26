Новини 26 січня: Рада готує нові правила бронювання працівників, українці торік витратили на нові авто 105 млрд
Про транзит російського газу. Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.
Про бронювання працівників. Група народних депутатів спільно з представниками бізнесу, військовими, а також аналітиками та економістами розробляє концепцію бронювання, яка б надала "білому" бізнесу більш рівні умови для бронювання критично важливих військовозобов'язаних співробітників.
Про покупку авто. За підсумками 2023 року в Україні реалізували майже 61 тисячу нових легковиків на суму понад 105,5 млрд грн.
Про допомогу від ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.
Про російський НПЗ. Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.
Про МАГАТЕ. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.
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