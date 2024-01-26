Новини 26 січня: Рада готує нові правила бронювання працівників, українці торік витратили на нові авто 105 млрд 

Про транзит російського газу. Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року.

Про бронювання працівників. Група народних депутатів спільно з представниками бізнесу, військовими, а також аналітиками та економістами розробляє концепцію бронювання, яка б надала "білому" бізнесу більш рівні умови для бронювання критично важливих військовозобов'язаних співробітників.

Про покупку авто. За підсумками 2023 року в Україні реалізували майже 61 тисячу нових легковиків на суму понад 105,5 млрд грн.

Про допомогу від ЄС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро Ukraine Facility.

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Про російський НПЗ. Туапсинський НПЗ "Роснєфті" зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня.

Про МАГАТЕ. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі невдовзі відвідає Запорізьку атомну електростанцію для чергової ротації експертів агентства, а також Київ та Москву для обговорення безпекового питання.

Ексклюзиви ЕП

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Страхування авто від воєнних ризиків: що пропонують українцям та на яких умовах

Чи можна застрахувати авто від воєнних ризиків та які умови пропонують провідні страхові компанії?