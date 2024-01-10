За 2023 рік українці придбали майже вдвічі менше "євроблях", ніж у попередньому році 

фото: unsplash

У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".

Загалом, понад 75% від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Реклама:

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером серед ввезених "євроблях" став Volkswagen Golf.

Реклама:

До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

Volkswagen Golf – 16 123 од.;

Renault Megane – 14 392 од.;

Skoda Octavia – 10 261 од.;

Volkswagen Passat – 8 543 од.;

Nissan Leaf – 5 190 од.;

Ford Focus – 4 646 од.;

Nissan Qashqai – 4 339 од.;

Volkswagen Touran – 4 181 од.;

Volkswagen Tiguan – 4 075 од.;

Audi A4 – 3 940 од.

Нагадаємо:

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.