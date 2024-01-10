Всі розділи
Укр / Рус

За 2023 рік українці придбали майже вдвічі менше "євроблях", ніж у попередньому році 

Середа, 10 січня 2024, 10:22 - Анастасія Дячкіна
 
фото: unsplash

У 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше. 

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". 

Загалом, понад 75% від всіх легковиків, що у минулому році поповнили вітчизняний автопарк були вживані авто, ввезені з-за кордону.

Водночас така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних машин у три з половиною рази перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Реклама:

Середній вік вживаних авто, які у 2023 році перейшли на українську реєстрацію, становив 10 років.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 45%. Далі йдуть: дизельні – 33%; електромобілі – 14%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 3%.

Лідером серед ввезених "євроблях" став Volkswagen Golf. 

Реклама:

До топ-10 найпопулярніших моделей 2023 року увійшли:

  • Volkswagen Golf – 16 123 од.;
  • Renault Megane – 14 392 од.;
  • Skoda Octavia – 10 261 од.;
  • Volkswagen Passat – 8 543 од.;
  • Nissan Leaf – 5 190 од.;
  • Ford Focus – 4 646 од.;
  • Nissan Qashqai – 4 339 од.;
  • Volkswagen Touran – 4 181 од.;
  • Volkswagen Tiguan – 4 075 од.;
  • Audi A4 – 3 940 од.

Нагадаємо: 

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.

автомобільний ринок авто
Реклама:
Матеріали за темою
За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі 9 січня 2024, 09:20
Биті Tesla із США та нові "китайці". Чому в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів 15 грудня 2023, 08:45
Ринок автокредитування: бум можливий тільки після перемоги 13 листопада 2023, 08:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті