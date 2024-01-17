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В Україні за рік вдвічі зріс попит на гібридні авто: що обирають українці 

Середа, 17 січня 2024, 09:20 - Анастасія Дячкіна
 
фото: unsplash

У 2023 році автопарк України поповнили понад 17,2 тис гібридних легкових авто. Це на 55% більше, ніж роком раніше та на 8% менше порівняно з 2021 роком. 

Про це повідомляє "Укравтопром".

Частка нових авто з цієї кількості становила 63%. На ринку нових легковиків "гібриди" охопили майже 18% продажів.

Лідером ринку нових гібридів став Toyota RAV-4 (1822 шт), другий за популярністю – Nissan Qashqai (1041 шт). Третій результат у гібридного Mercedes-Benz GLE (790 шт).

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У реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (688 шт), на другому місці – Toyota Prius (514 шт). Замикаю трійку лідерів Chevrolet Volt (468 шт).

Нагадаємо: 

За 2023 рік в Україну було ввезено майже 400 тис транспортних засобів. Це найнижчі показники за останні три роки. Порівняно із 2022 роком імпорт упав на 29,5%.

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Також у 2023 році автопарк України поповнили понад 214 тис вживаних легковиків, що на 45% менше, ніж роком раніше. 

Водночас за рік український ринок електромобілів зріс майже втричі.

авто автомобільний ринок
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