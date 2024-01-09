За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі
У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром".
З цієї кількості легкових – понад 4,5 тис та 78 комерційних електрокарів.
Загалом за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.
Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року – майже 20%.
Топ-5 нових електромобілів на ринку 2023 року:
- Volkswagen ID.4 – 2 655 од.;
- Dongfeng/ Honda M-NV – 559 од.;
- Volkswagen ID.6 – 491 од.;
- Honda eNS1 – 327 од.;
- BYD Song – 189 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf – 5 190 од.;
- Tesla Model 3 – 3 282 од.;
- Volkswagen e-Golf – 3 273 од.;
- Tesla Model Y – 2 171 од.;
- Volkswagen ID.4 – 1740 од.
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Нагадаємо:
У першому півріччі в Україну було ввезено 12844 електрокари, що майже дорівнює загальній кількості зареєстрованих електроавтомобілів торік та у півтора рази більше, ніж у 2021 році.