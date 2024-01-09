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За рік український ринок електромобілів зріс майже втричі

Вівторок, 9 січня 2024, 09:20 - Анастасія Дячкіна
 
фото: Getty Images

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше. 

Про це повідомляє Асоціація українських автомобілевиробників "Укравтопром". 

З цієї кількості легкових – понад 4,5 тис та 78 комерційних електрокарів. 

Загалом за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

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Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. 

Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року – майже 20%.

Топ-5 нових електромобілів на ринку 2023 року: 

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  1. Volkswagen ID.4 – 2 655 од.;
  2. Dongfeng/ Honda M-NV – 559 од.;
  3. Volkswagen ID.6 – 491 од.;
  4. Honda eNS1 – 327 од.;
  5. BYD Song – 189 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

  1. Nissan Leaf – 5 190 од.;
  2. Tesla Model 3 – 3 282 од.;
  3. Volkswagen e-Golf – 3 273 од.;
  4. Tesla Model Y – 2 171 од.;
  5. Volkswagen ID.4 – 1740 од.

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Нагадаємо: 

У першому півріччі в Україну було ввезено 12844 електрокари, що майже дорівнює загальній кількості зареєстрованих електроавтомобілів торік та у півтора рази більше, ніж у 2021 році. 

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