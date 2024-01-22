Новини 22 січня: додаткові кошти на потреби військових, Україна на 50 років закриє кордони для всього транспорту РФ

Про кошти на потреби військових. Кабінет міністрів із резервного фонду держбюджету виділив додаткові 657 мільйонів гривень на термінові потреби бойових бригад.

Про транспортне сполучення з Росією. Кабмін внесе на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних спеціальних економічних санкцій, як заборона на 50 років будь-якого транспортного сполучення з Росією - автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного.

Про справу Мазепи. Уночі з 21 на 22 січня згорів будинок бізнесмена, засновника Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Адвокати бізнесмена Ігоря Мазепи, якого взяли під варту за підозри у незаконному заволодінні землею на Київщині, подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня.

Реклама:

Керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.

Про Богуслаєва. Міністерство юстиції 22 січня подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави майна та активів Вячеслава Богуслаєва та Петра Кононенка.

Про Apple. Корпорація Apple 19 січня виплатила антимонопольний штраф у РФ на 1,2 млрд рублів (13,5 млн доларів), кошти вже надійшли до бюджету країни.

Реклама:

Ексклюзиви ЕП

Зірвали розробку українських БМП за два дні до вторгнення. Хто поховав "вітчизняні Bradley"?

Історія проєкту "Вавілон". Як і через кого Україна втратила можливість створити свою сучасну БМП, яких не вистачає ЗСУ.

Впевненість "білих комірців" тане на очах. Чому штучний інтелект став центральною темою Давоса?

Десятки науковців, бізнесменів та політиків у Давосі намагалися зрозуміти, яким буде майбутнє, де ШІ стане рушійною силою економіки та суспільства. Що їх найбільше хвилює?