Україна на 50 років заборонить будь-яке транспортне сполучення з Росією
Понеділок, 22 січня 2024, 16:59 -
Кабмін внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних спеціальних економічних санкцій, як заборона на 50 років будь-якого транспортного сполучення з Росією - автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 р. № 39-р.
Пропозиції будуть розробені у десятиденний строк відповідно до закону "Про санкції".
Документом буде передбаена::
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- заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи - резиденти РФ,
- заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ,
- заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями РФ,
Також передбачена заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:
- суден під прапором Російської Федерації;
- суден, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни РФ фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;
- суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;
- суден, що перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).
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