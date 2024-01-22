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Україна на 50 років заборонить будь-яке транспортне сполучення з Росією

Понеділок, 22 січня 2024, 16:59 - Лія Ільченко

Кабмін внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних спеціальних економічних санкцій, як заборона на 50 років будь-якого транспортного сполучення з Росією - автомобільного, залізничного, авіаційного та суднохідного.

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 19 січня 2024 р. № 39-р.

Пропозиції будуть розробені у десятиденний строк відповідно до закону "Про санкції".

Документом буде передбаена::

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  • заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи - резиденти РФ,
  • заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ,
  • заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями РФ,

Також передбачена заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:

  • суден під прапором Російської Федерації;
  • суден, власником/судновласником яких є громадяни РФ, юридичні особи, які зареєстровані на території Російської Федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни РФ фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;
  • суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;
  • суден, що перебувають під наглядом установи "Російський морський регістр судноплавства" (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи "Російський річковий регістр" (Russian River Register).

Росія Україна транспорт логістика
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