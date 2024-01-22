Apple сплатила до бюджету Росії ще 13,5 мільйонів доларів штрафу
Корпорація Apple 19 січня виплатила антимонопольний штраф у РФ на 1,2 млрд рублів (13,5 млн доларів), кошти вже надійшли до бюджету країни.
Про це пише Forbes Russia із посиланням на Федеральну антимонопольну службу (ФАС) РФ.
У липні 2022 року ФАС РФ заявила, що компанія Apple порушила антимонопольне законодавство: компанія нібито нав'язувала російським розробникам необхідність використовувати в додатках для iOS її платіжний інструмент.
У зв'язку з цим у січні 2023 року Apple оштрафували на 1,2 млрд рублів.
Apple намагалася оскаржити в суді саме порушення антимонопольної справи, але Московський арбітражний суд визнав рішення ФАС законними.
Повідомлялось, що у жовтні 2023 року Apple дозволила російським розробникам підключати оплату в обхід App Store - через зовнішні ресурси.
Apple пішла з Росії майже відразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну - компанія у березні 2022 року призупинила продажі всіх своїх продуктів.
У червні 2022 року президент РФ Путін підписав закон, що дозволяє ввезення товарів у країну без дозволу правовласника. До списку товарів, дозволених у РФ для так званого "паралельного імпорту", увійшла, зокрема, і електроніка Apple.
У лютому минулого року Apple вже виплачувала штраф у розмірі 906 млн рублів (10,3 млн дол) за "порушення антимонопольного законодавства РФ", призначений 2020 року ФАС за зверненням "Лабораторії Касперського".
Нагадаємо:
Американська корпорація Apple перевезла більшість своїх російських співробітників до Киргизстану - робота з підготовки до переїзду в Киргизстан почалась весною 2022 року.
Економічна правда