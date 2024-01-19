Затримання Мазепи: "Маніфест 42" закликав Зеленського розібратися із тиском на бізнес

На тлі затримання бізнесмена, власника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи громадський рух "Маніфест 42" закликав українські бізнес-об’єднання до спротиву свавіллю тилових силовиків.

Про це йдеться у заяві руху.

"Громадський рух "Маніфест 42" закликає всі бізнес-обʼєднання України до рішучого спротиву свавіллю тилових силовиків, черговим проявом якого стало затримання підприємця Ігора Мазепи.

Маски-шоу в офісі підприємства цього разу відбулося навіть без судових рішень. А недопуск адвокатів до місць обшуку став новим рівнем нахабності та беззаконня дій перевертнів у погонах", - заявляють у "Маніфесті 42".

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Там наголошують, що численні звернення до президента Володимира Зеленського "щодо безпрецедентної хвилі безперервних атак тилових силовиків" на бізнес залишаються без належного реагування.

"Стаття 42 Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, розтоптана на догоду корупціонерам, які засіли у силових структурах і грабують державу посеред війни. Гарант Конституції мовчить.

За цих умов в українських підприємців не залишається іншого виходу крім обʼєднання зусиль для організованого спротиву. Просимо бізнес-обʼєднання України залучити всі наявні ресурси, щоб зупинити фактичну ліквідацію права на підприємницьку діяльність", - йдеться у заяві.

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Представники руху, зокрема, нагадали про "кейс Пивоварського" - колишнього міністра інфраструктури, "після якого українські громадяни стали уникати роботи на державній службі".

"Тоді виявилося, що за абсолютно надуманими звинуваченнями можна посадити за грати будь-кого за рішення, прийняте на користь держави.

Зараз на наших очах створюється "кейс Мазепи", після якого у мільйонів українців виникне запитання, чи варто створювати легальний бізнес та вести чесну підприємницьку діяльність в Україні", - підкреслили у "Маніфесті 42".

Рух додав, що "без великих сподівань", але знову закликає президента Зеленського безпосередньо розібратися у проблемі свавілля тилових силовиків.

"Йдеться не просто про порушення Конституції, а про внутрішню загрозу національній безпеці держави", - резюмував рух.

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Нагадуємо:

Державне бюро розслідувань затримало 18 січня українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону.

Згодом адвокати затриманого співробітниками ДБР на українсько-польському кордоні бізнесмена Ігоря Мазепи заявили, що він прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі.

Зранку 19 січня в ДБР підтвердили затримання Мазепи.

ДБР затримало бізнесмена Ігоря Мазепу у справі незаконної приватизації земельних ділянок на Київщині - у матеріалах справи Мазепа вказаний "замовником заволодіння ділянками".

Бізнесмену, засновнику інвесткомпанії Concorde Capital Ігорю Мазепі встановили заставу у розмірі 700 млн грн, а його брату Юрію - 500 млн грн.

Concorde Capital Ігоря Мазепи займається інвестиційними та брокерськими послугами, а також реструктуризацією боргів.

Компанія володіє 21,5% в медичній мережі "Добробут", стартапом з продажу сільгоспземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Україна", компанією "Центр "Сонячне ремесло" з видобутку бурштину, часткою в платформі MakeUp, має ліцензію на видобуток газу на Львівщині.

У сфері нерухомості Мазепа є власником заміського комплексу Shelest та девелопером котеджного містечка Goodlife park.

Економічна правда