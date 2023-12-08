Британський регулятор перевірить партнерство Microsoft і OpenAI

reuters

Британське Управління з питань конкуренції та ринків вивчає, чи призвело партнерство між Microsoft і OpenAI, включаючи недавні кадрові ротації у розробника чат-бота ChatGPT, до злиття, і якщо так, то як це вплине на конкуренцію

Про це йдеться у заяві регулятора.

Зазначається, що CMA надало сторонам та зацікавленим третім сторонам можливість заздалегідь прокоментувати партнерство між Microsoft і OpenAI.

"Швидкість, з якою штучний інтелект масштабується в різних сферах застосування і на різних ринках, не має собі рівних в економічній історії.

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У нещодавньому звіті CMA щодо ринку ШІ, який швидко розвивається, відзначено як можливості, так і ризики для конкуренції та захисту прав споживачів, які були відображені в низці запропонованих принципів, що мають спрямовувати розвиток ринку до позитивних результатів для людей та бізнесу.

Найважливішими серед них є необхідність стійкої конкуренції між розробниками ШІ, що сприятиме інноваціям, зростанню та відповідальним практикам у всьому секторі, а також необхідність відкритої та ефективної конкуренції при впровадженні ШІ в низці видів діяльності, пов'язаних з переробкою та збутом продукції", - пояснили в регуляторі.

"Нещодавно відбулася низка змін в управлінні OpenAI, деякі з яких стосувалися Microsoft. У світлі цих подій, регулятор прагне визначити, чи партнерство Microsoft/OpenAI, включаючи останні події, призвело до злиття, і якщо так, то який потенційний вплив є на конкуренцію", - додали в CMA.

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Нагадаємо:

Корпорація Microsoft увійде до ради директорів OpenAI, але займе там позицію спостерігача без права голосу.

Повідомлялось, що Сем Альтман за рішенням ради директорів залишив посаду CEO OpenAI, а Міра Мураті, чинна технічна директорка, тимчасово очолить компанію.

Найбільші інвестори OpenAI, серед яких Microsoft, вимагали повернути Сема Альтмана на посаді генерального директора після несподіваного рішення ради директорів звільнити його.

20 листопада стало відомо, що колишній СЕО OpenAI Сем Альтман і президент компанії Грег Брокман разом приєднаються до Microsoft, де очолять нову передову дослідницьку групу штучного інтелекту.

Пізніше стало відомо, що співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада. Сторони досягли принципової згоди щодо його повернення в компанію.

Економічна правда