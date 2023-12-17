"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS

У телекомунікаційній компанії "Київстар" заявили про відновлення віртуальних приватних мереж (VPN), та початок відновлення машино-машинної взаємодії (M2M) для бізнесу. Планується якнайшвидше відновити роботу SMS.

Про це повідомляє речниця "Київстар" Ірина Леліченко у коментарі для ЕП.

"Київстар" починає відновлювати всі послуги після найбільшої за історію компанії хакерську атаку. Як зазначається, на момент 17 грудня 2023 року відновлено наступні послуги:

Голосовий звʼязок (включно з роумінгом);

мобільний інтернет (певний час може працювати із заниженою швидкістю);

Домашній інтернет (не у повному обсязі);

VPN.

Планується також якнайшвидше включення послуги SMS та відновлення способу взаємодії між пристроями M2M, який часто використовують для безпеки у бізнесі, у автомобілях, у сфері охорони здоровʼя.

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Компанія також інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв`язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

Нагадуємо:

Близько 2% користувачів залишаються без домашнього інтернету від телекомунікаційної компанії "Київстар", найбільша кількість припадає на столицю, компанія вже залучає всіх необхідних спеціалістів.

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Мобільний оператор "Київстар", який відновлює свою систему після потужної хакерської атаки, повідомляє про повернення в робочий стан 14 грудня ще одного сервісу - послуги "Домашній Інтернет".

Мобільний оператор "Київстар" 14 грудня почав відновлення послуг мобільної передачі даних - першою областю, де "Київстар" відновив мобільний інтернет, стала Івано-Франківська.

Понад 90% базових станцій мобільного оператора "Київстар" на підконтрольних Україні територіях працюють.

З огляду на нещодавню потужну атаку на "Київстар", користувачам оператора радять змінити всі паролі.