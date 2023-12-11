Новини 11 грудня: зростання ВВП, Жеваго остаточно втратив ТЕЦ у Білій Церкві

Про зростання ВВП. У 3 кварталі 2023 року реальний ВВП України зріс на 9,3% порівняно з 3 кварталом 2022 року, і на 0,7% порівняно з попереднім кварталом цього року.

Про Жеваго. Міська рада Білої Церкви на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Нацбанк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

Про польських перевізників. Блокада польськими перевізниками пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні завершилась. Згодом стало відомо, що рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" знову заблоковано.

Про словацьких перевізників. Представники спілки перевізників Словаччини заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Вишнє - Нємецке".

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Про кредитний рейтинг України. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні CC та РДЕ в національній валюті на рівні ССС-.

Ексклюзив ЕП

Квартири подорожчають на 18%? Як Нацкомісія з цінних паперів може перекроїти ринок нерухомості

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В Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) переглядають правила гри на ринку нерухомості щодо схем інвестування в будівництво. Поки що в службовому листуванні. Що це за зміни?