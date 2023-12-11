Міськрада Білої Церкви викупила за 300 мільйонів ТЕЦ, яку Нацбанк відсудив у Жеваго за борги

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Міська рада Білої Церкви на початку грудня викупила єдиний майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, яку Нацбанк забрав у Костянтина Жеваго за борги.

Про це пише liga.net із посиланням на держреєстр речових прав.

Також про зміну власника ЄМК Білоцерківської ТЕЦ повідомив засновник неурядової антикорупційної організації StateWatch Олександр Лємєнов.

Зазначається, що договір купівлі-продажу між міськрадою Білої Церкви та НБУ підписали 30 листопада, актив пережали новому власнику 6 грудня.

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За словами видання, Нацбанк став власником Білоцерківської ТЕЦ завдяки рішенню Госпсуду Київської області - у травні 2023 року суд задовольнив позов НБУ про звернення стягнення на переданий в заставу Нацбанку єдиний майновий комплекс ПрАТ "Білоцерківська ТЕЦ".

Як писала раніше ЕП, Білоцерківська ТЕЦ була поручителем за зобов’язаннями "Фінанси та Кредит" Жеваго перед НБУ за низкою кредитів.

Білоцерківська міська рада запропонувала Нацбанку викупити ТЕЦ за 298,6 млн грн, зазначає liga.net.

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При цьому пов'язана з Жеваго компанія Mulready Ventures Limited намагалася заблокувати угоду в судах, але їй цього зробити не вдалось - 21 листопада Північний апеляційний господарський суд зняв заборону на продаж ТЕЦ.

Економічна правда