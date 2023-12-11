Зростання реального ВВП України у третьому кварталі сповільнилось до 9,3% – Держстат

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У 3 кварталі 2023 року реальний ВВП України зріс на 9,3% порівняно з 3 кварталом 2022 року, і на 0,7% порівняно з попереднім кварталом цього року.

Про це свідчать дані Держстату.

У другому кварталі було зафіксовано зростання ВВП на 19,5% після падіння на 10,5% у першому кварталі та 31,4% у четвертому кварталі 2022 року.

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Нагадаємо:

Українська економіка у жовтні за попередніми оцінками зросла на 10,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, заявили в Мінекономіки.

НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП завдяки, зокрема, вищому ніж торік врожаю основних сільськогосподарських культур.

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Економічна правда