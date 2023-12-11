Рух вантажівок в Україну з Польщі через "розблокований" Дорогуськ знову зупинено

Рух вантажного транспорту через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" знову заблоковано.

Джерело: відео з кордону, поширене в соцмережах, речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: В соцмережах з'явилося відео, на якому українські водії розповідають, що їх рух знову заблокований: посеред траси знаходиться польська фура, яка, за твердженням поляків, зламалася.

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Речник ДПСУ підтвердив "Українській правді", що станом на 20 годину на трасі з боку польського пункту пропустку "Дорогуськ" дійсно перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух вантажного транспорту через кордон в бік України.

Що стало причиною появи вантажівки на дорозі, що призвело до блокування руху вантажівок, українським охоронцям кордону не відомо.

Що передувало: 11 грудня очільник гміни Дорогуськ Войцех Сава вирішив розігнати протест перевізників на кордоні з Україною, які блокували КПП з 6 листопада.

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Після 13:00 учасникам офіційно повідомили, що акцію протесту було розпущено. Муніципалітет назвав дві причини – "велика небезпека для майна" і "блокування руху".

У коментарі "Українській правді" Державна прикордонна служба України підтвердила розблокування пункту пропуску.

Українська правда