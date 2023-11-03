Новини 3 листопада: Raiffeisen затягує з виходом із РФ, брат Бубки отримав підозру за торгівлю пальним з окупантами

Про Raiffeisen. Головний виконавчий директор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоганн Штробль заявив, що відокремлення великих операцій банку в РФ до кінця року малоймовірне, відступивши від попередніх прогнозів.

Про Бубку. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру брату Сергія Бубки Василю у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК) та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК).

Про бюджет-2024. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання.

Про FTX. Сема Бенкмана-Фріда засудили за масштабне шахрайство, що призвело до краху його біржі FTX, після місячного судового розгляду.

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Про "єВідновлення". Кабінет Міністрів під час засідання 3 листопада ухвалив рішення, яке дозволить використання коштів за знищене майно в межах програми "єВідновлення".

Ексклюзив ЕП

Суто кремлівські технології. Що з російським ІТ-сектором?

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Надії на те, що війна знищила російську ІТ-галузь, не виправдалися. Вона, як і вся Росія, переорієнтувалася на виконання військових завдань.