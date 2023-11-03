Кабмін подав до Ради проєкт бюджету-2024 до другого читання

Кабінет міністрів подав до Верховної Ради проєкт закону про держбюджет-2024, підготовлений до другого читання.

Про це повідомив постійний представник Кабміна у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Кабінет Міністрів України, у відповідності до вимог частини першої статті 158 Регламенту Верховної Ради України, подав до Верховної Ради України проект Закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік", підготовлений до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради, схвалених Постановою Верховної Ради України від 19 жовтня 2023 р. № 3421-ІХ", – повідомив Мельничук.

Дохідну частина держбюджету збільшили порівняно з І читанням на 22,2 млрд грн і передбачили у сумі 1 768,5 млрд гривень, зокрема, по загальному фонду дохідна частина збільшилась на 22,1 млрд грн, додали у Міністерстві фінансів України.

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Видатки та надання кредитів збільшили у законопроєкті до другого читання на 95,2 млн грн – до 3 355 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту зменшили на 22,1 млрд грн (до 1 571,5 млрд грн). Потреба у зовнішній фінансовій підтримці становить близько 41 млрд дол.

"Міністерство фінансів спільно з іншими міністерства та відомствами підготувало проєкт державного бюджету на 2024 рік до другого читання за результатами опрацювання висновків та пропозицій ВРУ. Принципи та пріоритети, які визначені в проекті бюджету, поданому Урядом на розгляд Парламенту в І читанні – збережені і до ІІ читання. Показники бюджету є збалансованими, але одночасно і напруженими. Продовжуємо активно працювати для залучення необхідного зовнішнього фінансування", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Нагадаємо:

19 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт бюджету на 2024 рік в першому читанні. За ухвалення головного кошторису країни в першому читанні голоси віддали 285 народних депутатів.









