СБУ повідомила про підозру брату Бубки за торгівлю пальним з окупантами

Василь Бубка Bihus.Info

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру брату Сергія Бубки Василю у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК) та сприянні діяльності терористичній організації (ч.1 ст. 258-3 КК).

Про це свідчить підозра, опублікована на сайті Офісу генпрокурора

Також Офіс генпрокурора оприлюднив повістки про виклик Василя Бубки для вручення письмового повідомлення про підозру та інших процесуальних дій.

Нагадаємо:

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На початку липня журналісти Bihus.Info повідомили, що російська фірма "Монблан", яка належить Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.

Розслідувачі з'ясували, що у травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Як повідомили в Bihus.Info, після виходу сюжету СБУ відкрила кримінальне провадження.

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При цьому сам Бубка тоді жодним чином не прокоментував знайдені розслідувачами документи.

У серпні розслідувачі виявили, що, попри відкрите кримінальне провадження за підозрою у пособництві державі-агресору, Сергій Бубка лишається членом НОК України, а російські компанії, якими він володіє разом із братом, укладають нові контракти з окупантами.

Після цього олімпійський чемпіон та ексочільник Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергій Бубка заявив, що "не має відношення до жодного бізнесу на окупованій території" і що проти нього "почалась компанія зі знищення репутації".

При цьому Сергій Бубка досі залишається членом Національного олімпійського комітету.

Економічна правда