Новини 27 листопада: рекорд за кількістю земельних торгів, Україна продовжує постачати Росії авіазапчастини

Україна продовжує постачати Росії авіазапчастини. Авіапромисловість Росії продовжує отримувати поставки від російської компанії "Авіа ФЕД сервіс", яка зі свого боку закупила більшу частину запчастин в Україні.

ПриватБанк не повернуть Боголюбову. Госпсуд Києва 27 листопада закрив справу щодо визнання недійсними правочинів в рамках націоналізації ПриватБанку у 2016 році.

У Фірташа забрали ще три облгази. Група Нафтогаз отримала додатково ще майже мільйон клієнтів: в управління державної компанії віддали ще три облгази Дмитра Фірташа.

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Абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів. У жовтні громади передали в оренду 549 ділянок сукупною площею 5,1 тис. га - це є абсолютний рекорд за кількістю земельних торгів на Prozorro.Продажі.

Росія не хоче отримувати рупії за нафту. Росія не може знайти заміну долара під час продажу нафти в Індію, але і торгівлю за рупії вважає безглуздою.

Китай вимагає в Росії знижку на газ. Російський проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2", який необхідний, щоб замінити "Газпрому" втрачений європейський ринок, просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.

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Туреччина нарощує експорт до РФ товарів військового призначення. Цього року експорт із Туреччини до Росії товарів, життєво важливих для військової машини РФ, різко зріс, що посилило занепокоєння США і їхніх союзників тим, що країна виступає в ролі каналу для критичних товарів для Росії.

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