Китай відмовився інвестувати в "Силу Сибіру-2" і вимагає від РФ нових знижок на газ

Російський проект газопроводу "Сила Сибіру-2", який необхідний, щоб замінити "Газпрому" втрачений європейський ринок, просувається вкрай повільно через позицію, яку зайняв Китай.

Про це повідомляє The South China Morning Post з посиланням на знайоме із ситуацією джерело в Москві.

Китай відмовився інвестувати в будівництво трубопроводу, пропонуючи Росії повністю оплатити багатомільярдний рахунок за будівництво.

"У тому, що стосується будівництва, Пекін хоче бути впевненим, що для нього не буде ні ризиків, ні витрат. Росія - сторона, яка повністю оплатить рахунок", - каже співрозмовник видання.

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Крім того, Китай вимагає подальших знижок на російський газ.

Як каже джерело SCMP, Китай "може вимагати глибоких знижок".

Але незважаючи на це, у Путіна навряд чи є вибір. Російський президент "перебуває під величезним тиском", оскільки якщо трубу не буде побудовано, Росії буде нікуди подіти "величезні обсяги" газу, говорить джерело SCMP.

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Нагадуємо:

Наступного року знижка для Китаю на газ збільшиться до 46%. Це випливає з проектувань уряду РФ. Газ із "Сили Сибіру" коштуватиме 271,6 доларів за тисячу кубометрів, при тому, що для Туреччини та Європи - 481,7 доларів за тисячу кубометрів.

Після відключення газу європейським країнам "Газпром" отримав трильйон рублів чистого збитку за рік і зіткнулася з касовими розривами, на покриття яких довелося витратити дві третини запасів готівки на рахунках.

Після втрати європейського ринку, куди до війни на піку йшло понад 150 млрд кубометрів газу на рік, "Газпром" був змушений скоротити видобуток на чверть - рекордно у своїй історії.