Україна продовжує постачати Росії запчастини для літаків і вертольотів - розслідування

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Авіапромисловість Росії продовжує отримувати постачання від російської компанії "Авіа ФЕД сервіс", яка зі свого боку закупила більшу частину запчастин в Україні.

Про це йдеться в розслідуванні "Важных историй".

За час війни "Авіа ФЕД сервіс" поставила Міноборони РФ, Ростеху і президентському льотному загону запчастин щонайменше на 650 млн рублів (2022-липень 2023 року). Більша частина, на 370 млн рублів, прийшла з України.

Згідно з митними даними, компанія імпортувала:

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деталі для ремонту літаків Ан-124 виробництва Харківського машинобудівного заводу ФЕД майже на 120 млн рублів,

запчастини для локаційних станцій вертольотів Ка-32 виробництва київського заводу "Радар" на понад 67 млн рублів,

деталі для ремонту двигунів Ан-24 і Ан-12 виробництва "Мотор січ" (за радянських часів - запорізьке виробниче об'єднання "Моторобудівник"),

продукцію київського заводу "Артем", Харківського агрегатного конструкторського бюро, Вовчанського агрегатного заводу та інших українських підприємств приблизно на 170 млн.

Були також поставки з Франції, США та Великої Британії.

До початку війни на сході України Харківський машинобудівний завод ФЕД (ХМЗ) був основним постачальником "Авіа ФЕД сервіс", на Росію припадало 70% продажів, пише видання.

Спочатку "Авіа ФЕД сервіс" був заснований 1993 року як представництво ХМЗ. Нинішній директор заводу Олександр Решетник народився в Луганську, навчався в Харківському авіаційному інституті, на його персональному сайті є розділ з фотографіями співробітників ФЕД.

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З початком війни на Донбасі завод офіційно зупинив поставки в Росію. У 2018 році "Авіа ФЕД сервіс" потрапила під українські санкції.

За даними "Важных историй", це не завадило постачанню в РФ - але не безпосередньо, а через зареєстровану в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) компанію Linker. У компанії є сайт кількома мовами, включно з російською; там ідеться про те, що вона спеціалізується на постачанні авіадеталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Ка-32 "у будь-яку точку світу".

Linker отримував українську продукцію, зокрема, від "Мотор Січ", чий директор В'ячеслав Богуслаєв у жовтні минулого року був затриманий за підозрою в державній зраді за "незаконні поставки товарів військового призначення для російської штурмової авіації".

На сайті спорідненої Linker компанії Amis зазначено, що компанія - офіційний представник "Мотор Січ" в ОАЕ і "має всі необхідні дозволи та ліцензії".

Останню поставку Linker було зроблено в січні цього року, зазначає "ВИ" з посиланням на дані митниці. Після цього поставки продовжилися вже через компанію "Бакайторг1" із Киргизстану, яка була зареєстрована у квітні 2023 року. За цей час вона встигла продати Росії продукції українського ХМЗ на 40 млн рублів.

Власником Linker на LinkedIn вказано Олексія Пальчика. Цією людиною може бути уродженець Полтави, випускник Іркутського вищого військового авіаційного училища Олексій Пальчик, зазначає видання.

"Важные истории" зв'язалися з Пальчиком, але він заявив, що "компанія Linker з України в Росію ніколи нічого не поставляла і не поставляє". На уточнювальне запитання, чи постачала Linker товари для компанії "Авіа ФЕД сервіс", Пальчик сказав, що відповідати "не готовий".

Директор "Авіа ФЕД сервіс" Олександр Решетник заявив "Важливим історіям", що українська продукція, яка надійшла до компанії у 2022-2023 роки, була закуплена раніше і просто "лежала за кордоном".

Однак на запитання, як це можливо у випадку з поставками через "Бакайторг1", зареєстровану кілька місяців тому, він відповісти не зміг.

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