Росія збунтувалася проти продажу Індії нафти за рупії

Росія не може знайти заміну долару під час продажу нафти в Індію, але і торгівлю за рупії вважає безглуздою.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

"Протягом десятиліть долар США був валютою міжнародної торгівлі нафтою, і зусилля Москви з пошуку альтернатив були зведені нанівець труднощами конвертації, а також політичними перешкодами", - йдеться в матеріалі.

Проблеми спалахнули, коли Індія, яка стала найбільшим покупцем морської нафти в Росії після того, як європейські клієнти відступили. При цьому, Індія наполягла на оплаті в рупіях.

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В Росії вимушено погодилися. Але згодом, як стверджує одне російське банківське джерело, близьке до російського центрального банку, в РФ зрозуміли, що отримання доходу в неконвертованій валюті з невеликою вартістю за межами Індії є "безглуздим".

Як тимчасове рішення рішення, пов'язане з індійськими угодами, вантажі дозволили оплатити комбінацією китайського юаня, а також - гонконзького долара як перехідної валюти в юань і дирхам ОАЕ, який прив'язаний до долара США. Про це повідомили Reuters 10 торгових джерел і офіційних осіб.

Однак, за їхніми словами, залишається проблема пошуку життєздатної альтернативи долару.

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Причому, аналогічні проблеми стосуються і покупців в Африці, Китаї та Туреччині, які стали найбільшими покупцями російської нафти.

Однак найбільша проблема стосується Індії, яка купує понад 60% російської морської нафти.

До того ж Індія в перші місяці 2023 року заборгувала Росії близько 40 мільярдів доларів за нафту та інші поставки. Про це говорять чотири торгові та банківські джерела.

За словами двох співрозмовників агентства, у середині серпня принаймні дві великі російські нафтові компанії пригрозили переспрямувати з десяток танкерів, здатних перевезти до 1 млн тонн нафти, з Індії в інші пункти призначення.

Як тимчасовий вихід вантажі були оплачені комбінацією китайського юаня, гонконгського долара і дирхама ОАЕ.

Але з жовтня кілька еміратських банків посилили контроль над клієнтами, орієнтованими на Росію, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження "Великої сімки".

Проблеми, як вважає Reuters, ймовірно, посилюватимуться в міру посилення контролю за торгівлею.

"Вашингтон запровадив перші санкції проти власників танкерів, що перевозять російську нафту за ціною, вищою за західну цінову межу, за останні тижні, що стало першим застосуванням обмеження з моменту його запровадження наприкінці минулого року", - пише видання.

Нагадуємо:

Російський центральний банк не може працювати в доларах через санкції, хоча російські експортери теоретично можуть використовувати валюту.

Ведення бізнесу в рупіях особливо складно для Росії.

Індія заохочує витрачати рупії на своїй території та запровадила каральні обмінні курси на конвертацію рупій в інші валюти, які іноді становлять понад 10% від конвертованої суми, згідно з двома російськими джерелами.

Ситуація могла б покращитися, якби Росія імпортувала більше товарів з Індії, які можна було б оплатити в рупіях.

Однак, згідно з даними, опублікованими на сайті міністерства торгівлі Індії, імпорт Індії з Росії і без того вже досяг 30,4 мільярда доларів у квітні-вересні. При цьому торговельний дефіцит з Москвою збільшився до 28,4 мільярда доларів порівняно з приблизно 17 мільярдами доларів за аналогічний період минулого року.