Експорт товарів військового призначення із Туреччини до РФ стрімко зростає – FT

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Цього року експорт із Туреччини до Росії товарів, життєво важливих для військової машини РФ, різко зріс, що посилило занепокоєння США і їхніх союзників тим, що країна виступає в ролі каналу для критичних товарів для Росії.

Про це пише Financial Times із посиланням на аналіз даних митної бази даних Trade Data Monitor.

"Зростаюча торгівля і відповідне збільшення імпорту 45 цивільних матеріалів, що використовуються російськими військовими, підірвали спроби США і Європи обмежити здатність Москви оснащувати свої збройні сили, підживлюючи напруженість між Анкарою і її партнерами по НАТО.

На знак того, що стримування цієї торгівлі стало пріоритетом у Вашингтоні, заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Брайан Нельсон відвідає цього тижня Стамбул і Анкару, де він має намір обговорити "зусилля із запобігання, припинення і розслідування торговельної і фінансової діяльності, яка сприяє російським зусиллям у війні проти України", - пише видання.

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Це буде другий візит Нельсона до Туреччини цього року, і він відбувається на тлі ознак того, що деякі деталі подвійного призначення, які США та їхні союзники вважають особливо критичними для війни, транспортуються безпосередньо до Росії, навіть якщо вони позначені як такі, що прямують до іншої країни.

Зусилля, спрямовані на припинення цієї примарної торгівлі з Росією, ускладнюються тим, що ці товари мають як комерційне, так і військове застосування.

Так, за перші 9 місяців 2023 року Туреччина відзвітувала про експорт 45 товарів, які США визначили як "високопріоритетні", на суму 158 млн доларів до Росії та п'яти колишніх радянських республік, які підозрюються в тому, що вони виступають посередниками РФ. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2022 року, коли почалася велика війна в Україні.

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При цьому середній показник за 2015-2021 роки становив 28 млн дол.

45 категорій товарів, зокрема, включають мікрочипи, комунікаційне обладнання та інші деталі, такі як оптичні приціли, і які підлягають експортному контролю США, ЄС, Японії та Великої Британії. Але компанії можуть обійти ці обмеження, використовуючи посередницькі структури для приховування кінцевих пунктів призначення.

Цього року імпорт Туреччиною пріоритетних товарів з країн G7 зріс більш ніж на 60% порівняно з аналогічними періодами 2015-2021 років і сягнув майже 500 млн дол.

Туреччина, разом з Об'єднаними Арабськими Еміратами, часто слугує проміжним пунктом призначення для російських компаній, які намагаються використовувати багатоступеневі маршрути імпорту, щоб обійти контроль, пояснив європейський чиновник з питань санкцій. Він додав, що ця країна особливо часто використовується для закупівлі європейських товарів.

Офіційні дані Туреччини свідчать про різке збільшення кількості декларацій про експорт пріоритетних товарів до колишніх радянських республік - Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану, але статистичні органи цих країн не зафіксували відповідного зростання імпорту.

Згідно з оцінками США і ЄС, Росія використовує критичні товари у своїх крилатих ракетах, безпілотниках і гелікоптерах.

Вашингтон і його європейські союзники закликали Туреччину вжити заходів для обмеження торгівлі. Міністерство фінансів США також звернуло увагу на це питання цього місяця під час останнього раунду санкцій проти Росії.

Туреччина зберегла міцні дипломатичні та торговельні зв'язки з Росією, водночас пообіцявши не допомагати РФ обходити західний експортний контроль.

Економічна правда